На 9-й Советской жители выступили против «уплотнения» элитным домом
«Уплотнение» элитным клубным домом с подземным паркингом на 9-й Советской, 17, оборачивается бедами для жителей пяти окрестных домов. Как рассказали «Фонтанке» 14 марта горожане, застройщик «ХовардХаус» бурит скважины в непосредственной близости от жилых домов, из-за чего идет сильная вибрация. По словам жителей, она привела к образованию трещин в наружных стенах и внутренних помещениях квартир, перекосу входных дверей. Речь идет о домах 15 и 19 (корпуса 1 и 2) по 9-й Советской, а также о доме 24 на 8-й Советской.
Местные жители уже написали в прокуратуру, Госстройнадзор и Роспотребнадзор. В придачу к трещинам в стенах они жалуются на несоблюдение техники безопасности, залитый бетоном двор и разбитые лобовые стекла припаркованных машин, на нарушение закона о тишине — работы ведутся до полуночи — и на невыполненные обещания утеплить окружающие дома (по словам горожан, застройщик уверял, что сделает это еще до начала строительства).
Замдиректора «ХовардХаус» по строительству Дмитрий Лебедев на просьбу прокомментировать происходящее ответил, что застройщик к стройке еще не приступал, а сейчас ведет погружение пробных буронабивных свай, которые в дальнейшем будут испытываться. Именно для этого и ведется бурение. По данным мониторинга застройщика, фон вибраций от бурения в 10 раз ниже допустимого. По словам Лебедева, на днях с ситуацией ознакомят специалистов Госстройнадзора на выездной проверке. Кроме того, компания обещает обойти все квартиры и зафиксировать все жалобы жителей, чтобы уладить конфликт.
Напомним, клубный дом возводится на месте снесенных корпусов дореволюционного завода Оуфа. 23 июня 2017 года КГИОП выдал заключение о соответствии проекта, для которого велся снос, режимам зон охраны и таким образом санкционировал демонтаж.
Справка:
ООО «Ховард» контролирует гражданин Азербайджана Эмин Тофик Кули-Заде Оглы. Застройщик знаменит в Северной столице прежде всего помпезным проектом клубного жилого дома Hovard Palace. Чтобы построить этот дом, инвестору пришлось расселить общежитие на Загородном проспекте, 19 — бывший жилой дом во дворе здания в переулке Джамбула, 12, построенный для императорских финансистов в 1898–1901 годах по проекту зодчего Генриха Бертельса.
Жители дома, около двухсот человек, были расселены еще в 2012 году — в основном в дома «Дальпитерстроя» в Шушарах. В 2013-м пятиэтажное общежитие снесли, а уже в 2015-м на его месте поднялся первый восьмиэтажный корпус Hovard Palace, получивший адрес: набережная Фонтанки, 76, корпус 2. Проект дома разработал московский архитектор Михаил Белов. Его адаптацией с учетом местных реалий занималось ООО «Союз 55» Александра Викторова, бывшего главного архитектора Петербурга. Теперь кровля поднявшегося над соседями здания хорошо видна в створе Социалистической улицы.
«Ховард СПб» также планировал строить жилье на Петровском острове — на территории завода «Бавария». В мае 2016 года ООО «Ховард проект» получило разрешение на строительство здесь жилого комплекса, а уже в ноябре сняла с охраны половину конторского здания завода. К работам компания не приступила, так как в октябре того же года участок был продан группе «ЛСР».