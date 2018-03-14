На 9-й Советской жители выступили против «уплотнения» элитным домом

«Уплотнение» элитным клубным домом с подземным паркингом на 9-й Советской, 17, оборачивается бедами для жителей пяти окрестных домов. Как рассказали «Фонтанке» 14 марта горожане, застройщик «ХовардХаус» бурит скважины в непосредственной близости от жилых домов, из-за чего идет сильная вибрация. По словам жителей, она привела к образованию трещин в наружных стенах и внутренних помещениях квартир, перекосу входных дверей. Речь идет о домах 15 и 19 (корпуса 1 и 2) по 9-й Советской, а также о доме 24 на 8-й Советской.

Местные жители уже написали в прокуратуру, Госстройнадзор и Роспотребнадзор. В придачу к трещинам в стенах они жалуются на несоблюдение техники безопасности, залитый бетоном двор и разбитые лобовые стекла припаркованных машин, на нарушение закона о тишине — работы ведутся до полуночи — и на невыполненные обещания утеплить окружающие дома (по словам горожан, застройщик уверял, что сделает это еще до начала строительства).

Замдиректора «ХовардХаус» по строительству Дмитрий Лебедев на просьбу прокомментировать происходящее ответил, что застройщик к стройке еще не приступал, а сейчас ведет погружение пробных буронабивных свай, которые в дальнейшем будут испытываться. Именно для этого и ведется бурение. По данным мониторинга застройщика, фон вибраций от бурения в 10 раз ниже допустимого. По словам Лебедева, на днях с ситуацией ознакомят специалистов Госстройнадзора на выездной проверке. Кроме того, компания обещает обойти все квартиры и зафиксировать все жалобы жителей, чтобы уладить конфликт.

Напомним, клубный дом возводится на месте снесенных корпусов дореволюционного завода Оуфа. 23 июня 2017 года КГИОП выдал заключение о соответствии проекта, для которого велся снос, режимам зон охраны и таким образом санкционировал демонтаж.