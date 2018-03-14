Президент Финляндии: Убийство Скрипаля - удар по международной безопасности

Саули Ниинисте в своем обращении по поводу смерти в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля заявил, что убийство стало "шокирующим актом и серьезным ударом по международной безопасности". По его словам, Финляндия осуждает использование химических веществ в качестве оружия. Ниинисте призвал провести расследование отравления Скрипаля. Он также призвал Россию не оставаться в стороне.

Финский президент повторил слова министра иностранных дел страны Тимо Сойни о том, что Суоми готова оказать Великобритании необходимую помощь в расследовании. Ниинисте отметил, что вопрос отравления экс-полковника ГРУ будет подниматься на европейском уровне.