Президент Финляндии: Убийство Скрипаля - удар по международной безопасности
Саули Ниинисте в своем обращении по поводу смерти в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля заявил, что убийство стало "шокирующим актом и серьезным ударом по международной безопасности". По его словам, Финляндия осуждает использование химических веществ в качестве оружия. Ниинисте призвал провести расследование отравления Скрипаля. Он также призвал Россию не оставаться в стороне.
Финский президент повторил слова министра иностранных дел страны Тимо Сойни о том, что Суоми готова оказать Великобритании необходимую помощь в расследовании. Ниинисте отметил, что вопрос отравления экс-полковника ГРУ будет подниматься на европейском уровне.
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.