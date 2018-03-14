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14.03.2018 17:39

СМИ: «Газпром» переводит сотрудников из-за рубежа в Петербург

«Газпром» сократит сотни рабочих мест в своих трейдинговых и экспортных подразделениях по всему миру. Многих сотрудников переведут в Петербург.

Об этом 14 марта сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. По данным издания, решение было принято задолго до начала конфликта с Великобританией из-за отравления Сергея Скрипаля. При этом именно в Лондоне работает около половины сотрудников трейдингового подразделения «Газпрома».

«В России эту историю продадут как создание новых рабочих мест внутри страны», – заявил источник Reuters. Он уточнил, что в рамках реорганизации российский газовый монополист сократит в зарубежных офисах около половины из 2000 человек, новые вакансии для них откроют в Петербурге.

Функции трейдингового подразделения Gazprom Marketing and Trading частично объединят с функциями Gazprom Germania. В самом «Газпроме» подтвердили Reuters, что прорабатывают «параметры по реорганизации структуры экспортной деятельности концерна». «О конкретных параметрах можно будет говорить только после утверждения плана реструктуризации», – заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. 

Отметим, зарубежные офисы «Газпрома» находятся в Лондоне, Париже, Сингапуре, Германии и США. Самое крупное представительство работает в Великобритании с 2005 года.


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