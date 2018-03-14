В Юттери состоялась закладка камня на месте строительства детского сада

12 марта состоялась торжественная закладка камня на месте строительства нового трехэтажного детского сада в жилом комплексе Юттери (Колпино) на 120 мест, застройщик – «Ленстройтрест».

В церемонии закладки участвовали Глава Администрации Колпинского района А.А. Повелий, помощник депутата Госдумы Д.А. Кондратьев и генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест», генеральный директор компании-застройщика Д.Ю. Заседателев. Гостей церемонии порадовали своим выступлением детские коллективы города Колпино (воспитанники детского сада №17 и ученики 258 школы).

Детский сад рассчитан на 6 групп детей раннего, младшего и дошкольного возраста. В каждой группе – своя раздевалка, туалет, спальня, групповая и буфетная зоны. Проектом детского сада предусмотрены отдельные залы для музыкальных занятий и физкультуры, бассейн, кухня, прачечная. На прогулочной территории появятся площадки для хранения колясок и санок, уличные площадки с теневыми навесами. Система видеонаблюдения позволит обеспечить безопасность для малышей и персонала. Срок сдачи детского сада вместимостью 120 человек – 30 августа 2019 года.

Хочется отметить необычное архитектурное решение будущего детского сада – он будет выполнен в виде яркого сказочного замка и, безусловно, станет украшением не только финского городка «Юттери», но и всего Колпино. К слову, логистика квартала продумана застройщиком так, чтобы дети с родителями могли пройти к садику, не пересекая ни одной улицы с автомобильным движением.

Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест»: «Строительство объектов инфраструктуры в новостройках является обязанностью застройщика, но строительство садов и школ в срок, а не с последней очередью проекта – это уже показатель социальной ответственности застройщика перед обществом. Для компании Ленстройтрест это часть философии «ЖИВИ!», основа которой – обеспечить жителей наших домов всем необходимым для достойной жизни. Этот год можно назвать для нас годом социальных проектов – мы строим сразу три детских сада».

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/