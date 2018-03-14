Петербуржец получил условный срок за комментарий в соцсети

Вольное изложение мыслей интернет-публике обернулось уголовным делом для жителя Северной столицы. В комментариях двухлетней давности нашли призывы к эстремизму.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга 14 марта, Виталий Павловский в мае 2016 года разместил комментарий и посты в группе «Подслушано Архангельск» «ВКонтакте». Целью сообщений, как установил суд, был призыв пользователей «к осуществлению экстремистской деятельности в отношении лиц кавказской национальности».

Слова петербуржца подпали под две уголовные статьи: «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Павловский признал вину. 14 марта Кировский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком три года.