Группа «Эталон» вошла в Топ-10 успешных девелоперов Москвы

По итогам первых двух месяцев 2018 года Группа «Эталон» стала одним из лидеров по объемам продаж на первичном рынке «старой» Москвы.

Согласно данным специалистов отдела аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet Группа «Эталон» улучшила свои позиции, поднявшись с 12 на 6 место в рейтинге наиболее успешных в коммерческом плане компаний московского рынка недвижимости.

Доля Группы на первичном рынке столицы за январь и февраль 2018 года составила 3,2% против 1,9% в 2017 году. Увеличению объема заключенных ДДУ способствовало открытие продаж в новых корпусах ЖК «Нормандия» и ЖК «Серебряный фонтан», реализуемых в Лосиноостровском и Алексеевском районах СВАО. Повышенный покупательский спрос демонстрирует ЖК «Летний сад» в Дмитровском районе САО, первая очередь которого будет введена в эксплуатацию к концу текущего года.

В 2018 году планируется вывод на рынок жилой недвижимости Москвы еще, по меньшей мере, одного нового проекта. Всего же в границах «старой» Москвы Компания реализует 5 знаковых проектов. Помимо уже перечисленных, Группа «Эталон» продолжает строительство ЖК «Эталон-Сити» в ЮЗАО, вторая очередь которого – шесть башен «Токио» – будет готова в IV квартале 2018 года, а в конце 2017 года госкомиссия приняла в эксплуатацию ЖК «Золотая звезда» в ВАО.

Комментируя результаты рейтинга, Первый вице-президент Группы «Эталон» Дмитрий Кашинский отметил ключевые факторы, позволяющие успешно расширять присутствие Компании на московском рынке недвижимости.

«Группа «Эталон» реализует устойчивую стратегию ведения бизнеса в Московском регионе, продолжая совершенствовать систему продаж и развивать сервисные услуги. Компания проводит постоянное улучшение качества продукта в соответствии с новыми продуктовыми стандартами в стремлении предложить нашим клиентам лучшее», – пояснил Дмитрий Кашинский.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Нормандия», застройщик ООО «ЛС-Риэлти», проектная декларация на сайте http://ls-rielty.ru/

ЖК «Серебряный фонтан», застройщик АО "Серебряный фонтан", разрешение на строительство № 77-102000-014965-2017 от 24.07.2017, проектная декларация на сайте http://www.etalon-invest.com/objects/moscow/

ЖК «Летний сад», застройщик ООО «УК «Дмитровская» , проектная декларация на сайте http://yk-dmitrovskaya.ru/

ЖК «Эталон-Сити», застройщик ООО «Дайкар», проектная декларация на сайте http://daykar.ru/

ЖК «Золотая звезда», застройщик ООО «Золотая звезда», проектная декларация на сайте http://ooo-zolotayazvezda.ru/