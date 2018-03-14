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14.03.2018 17:01

Группа «Эталон» вошла в Топ-10 успешных девелоперов Москвы

Группа «Эталон» вошла в Топ-10 успешных девелоперов Москвы
ГК «Эталон»

По итогам первых двух месяцев 2018 года Группа «Эталон» стала одним из лидеров по объемам продаж на первичном рынке «старой» Москвы.

Согласно данным специалистов отдела аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet Группа «Эталон» улучшила свои позиции, поднявшись с 12 на 6 место в рейтинге наиболее успешных в коммерческом плане компаний московского рынка недвижимости.

Доля Группы на первичном рынке столицы за январь и февраль 2018 года составила 3,2% против 1,9% в 2017 году. Увеличению объема заключенных ДДУ способствовало открытие продаж в новых корпусах ЖК «Нормандия» и ЖК «Серебряный фонтан», реализуемых в Лосиноостровском и Алексеевском районах СВАО. Повышенный покупательский спрос демонстрирует ЖК «Летний сад» в Дмитровском районе САО, первая очередь которого будет введена в эксплуатацию к концу текущего года.

В 2018 году планируется вывод на рынок жилой недвижимости Москвы еще, по меньшей мере, одного нового проекта. Всего же в границах «старой» Москвы Компания реализует 5 знаковых проектов. Помимо уже перечисленных, Группа «Эталон» продолжает строительство ЖК «Эталон-Сити» в ЮЗАО, вторая очередь которого – шесть башен «Токио» – будет готова в IV квартале 2018 года, а в конце 2017 года госкомиссия приняла в эксплуатацию ЖК «Золотая звезда» в ВАО.

Комментируя результаты рейтинга, Первый вице-президент Группы «Эталон» Дмитрий Кашинский отметил ключевые факторы, позволяющие успешно расширять присутствие Компании на московском рынке недвижимости.

«Группа «Эталон» реализует устойчивую стратегию ведения бизнеса в Московском регионе, продолжая совершенствовать систему продаж и развивать сервисные услуги. Компания проводит постоянное улучшение качества продукта в соответствии с новыми продуктовыми стандартами в стремлении предложить нашим клиентам лучшее», – пояснил Дмитрий Кашинский.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Нормандия», застройщик ООО «ЛС-Риэлти», проектная декларация на сайте http://ls-rielty.ru/

ЖК «Серебряный фонтан», застройщик АО "Серебряный фонтан", разрешение на строительство № 77-102000-014965-2017 от 24.07.2017, проектная декларация на сайте http://www.etalon-invest.com/objects/moscow/

ЖК «Летний сад», застройщик ООО «УК «Дмитровская» , проектная декларация на сайте http://yk-dmitrovskaya.ru/

ЖК «Эталон-Сити», застройщик ООО «Дайкар», проектная декларация на сайте http://daykar.ru/

ЖК «Золотая звезда», застройщик ООО «Золотая звезда», проектная декларация на сайте http://ooo-zolotayazvezda.ru/

 

 


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