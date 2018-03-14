Замминистра спорта РФ: Стадион в Екатеринбурге получился лучше арены «Санкт-Петербург»

Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков оценил введенный в эксплуатацию к чемпионату мира по футболу-2018 стадион в Екатеринбурге. Как сообщает Sports.ru со ссылкой на ТАСС, высокопоставленный чиновник назвал сооружение одним из лучших в России.

«Я не ожидал такого результата. Объект фантастический. По многим показателям он лучший в стране. Стадион в Санкт-Петербурге – громадный спортивный объект: открывающаяся крыша, выкатное поле, но если говорить про внутреннюю начинку, то «Екатеринбург-Арена» значительно лучше. С какой душой подошли при создании раздевалок, душевых. Я так даже дома хорошо не сделаю: все уютно, с теплотой и комфортом», – заявил 14 марта Новиков.

Напомним, ранее британские журналисты признали стадион в Екатеринбурге одним из самых странных спортивных сооружений в мире. Всему виной причудливые приставные трибуны, которые построили для увеличения вместимости. Они удалены от остальных трибун и находятся за пределами стадиона. Российский спорткомплекс даже вдохновил британцев составить рейтинг самых странных сооружений в мире.