Компания «Полис Групп» открыла детский сад ЖК «Мой город»

Состоялось торжественное открытие четвертого детского сада в составе жилого комплекса «Мой город» от компании «Полис Групп».

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации по социальному развитию Всеволожского района Елена Фролова, председатель комитета по образованию Всеволожского района Ирина Федоренко, председатель Совета директоров компании «Полис Групп» Дмитрий Смирнов.

фото предоставлено компанией «Полис Групп»

Дошкольное подразделение №5 в составе МОБУ «СОШ «Муринский Центр образования №1» расположено по адресу ул. Охтинская аллея, д. 8. Учреждение построено компанией «Полис групп» по программе «Соцобъекты в обмен на налоги» и в настоящее время передано на баланс Ленинградской области.

Детский сад уже работает. Он рассчитан на 110 мест (6 групп). Общая площадь составляет 2286,5 кв. м. Застройщик обеспечил сад всем необходимым: закуплена мебель для групп и спален, оборудование для пищеблока, игрушки, оснащение для спортивного зала и спортивный инвентарь. В каждой группе игровая зона и спальня отделены друг от друга и находятся в разных комнатах.

Этот детский сад стал последним из числа открытых в составе ЖК «Мой город». Всего в рамках проекта комплексного освоения территории построено 4 детских сада: два на 80 и 100 мест соответственно, еще два на 110 мест каждый.

«Мы очень рады встречать 2018 год открытием дошкольных учреждений Мурино. Мы видим, что программа правительства Ленинградской области и Всеволожского района по ликвидации очередей в детские сады решается семимильными шагами. В прошлом году было открыто 14 детских садов, что позволило создать почти 2400 мест в детских садах. Хочу поблагодарить застройщика «Полис Групп». Этот детский сад мы смотрели еще на этапе строительства, думаю, что нашим детям будет очень уютно и приятно сюда приходить», – отметила заместитель главы администрации по социальному развитию Всеволожского района Елена Фролова.

Председатель Совета директоров «Полис Групп» Дмитрий Смирнов поздравил малышей, воспитателей и руководство сада с официальным открытием, вручив сувенирный ключ, как символ открытия дверей садика для малышей и их родителей.

В приветственном слове он выразил благодарность администрации Ленинградской области и муниципалитета, которые помогали компании на всех этапах строительства.

«Хочется пожелать, чтобы этот дом наши дети, когда вырастут, вспоминали как самое теплое и уютное место в своей жизни», – отметил Дмитрий Смирнов.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК "Мой город" – застройщик ООО "Полис Групп", разрешение на строительство № Ru47504307-2 от 16.12.2014, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents