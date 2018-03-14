Российские дипломаты грозят ответными мерами за высылку своих коллег из Великобритании

Российский посол в Лондоне Александр Яковенко заявил, что высылка 23 российских дипломатов – «враждебное действие, которое полностью неприемлемо и несправедливо».

Заявление дипломата 14 марта опубликовано на сайте посольства. Яковенко уточнил: «Вся ответственность за испорченные российско-британские отношения лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании». Также посол подчеркнул в интервью Sky News, что в Москве готовят ответные меры на высылку дипломатов.

Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Сергей Кисляк заявил РИА Новости, что Лондон «почувствует безответственность своих действий», когда Россия подготовит ответные меры.

Напомним, ранее Тереза Мэй заявила, что у 23 российских дипломатов есть неделя на то, чтобы покинуть Великобританию.