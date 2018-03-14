Российские дипломаты грозят ответными мерами за высылку своих коллег из Великобритании
Российский посол в Лондоне Александр Яковенко заявил, что высылка 23 российских дипломатов – «враждебное действие, которое полностью неприемлемо и несправедливо».
Заявление дипломата 14 марта опубликовано на сайте посольства. Яковенко уточнил: «Вся ответственность за испорченные российско-британские отношения лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании». Также посол подчеркнул в интервью Sky News, что в Москве готовят ответные меры на высылку дипломатов.
Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Сергей Кисляк заявил РИА Новости, что Лондон «почувствует безответственность своих действий», когда Россия подготовит ответные меры.
Напомним, ранее Тереза Мэй заявила, что у 23 российских дипломатов есть неделя на то, чтобы покинуть Великобританию.
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.