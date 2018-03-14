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14.03.2018 19:30

В 16.00 – война с Англией

Великобритания определилась с наказанием для России за то, что в Солсбери были отравлены бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь.
В 16.00 – война с Англией
kremlin.ru

Высылка дипломатов, отмена визита Сергея Лаврова в Лондон, формирование британской версии «списка Магнитского», вероятные аресты российской госсобственности, ужесточение при выдаче виз. И ещё бойкот чемпионата мира по футболу. Но только не спортсменами, а высшими чиновниками и политиками. Такими мерами Лондон ответит Москве на «действия против всей Великобритании», а именно – на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Британские санкции готовы поддержать Франция (хоть и с оговоркой, что сначала бы посмотрела доказательства), Германия и США. Они договорились о координации действий против России.

Напомним, что полковник ГРУ Сергей Скрипаль был в 2004 году арестован, а в 2006-м осуждён за шпионаж в пользу Великобритании. Он должен был отбывать в колонии 13 лет, но в 2010-м попал в число тех, кого президент Медведев помиловал, чтобы потом их обменяли на десять россиян, пойманных за шпионаж в США. Скрипаль получил убежище в Англии, жил в городе Солсбери с семьёй и в последние годы тихо консультировал MI6 по части действий их российских коллег. В 2012 году в Великобритании умерла супруга Скрипаля, в 2016-м – старший брат. В 2017-м его сын Александр поехал в Петербург и, как утверждают британские СМИ, там скоропостижно скончался от острой печёночной недостаточности. Дочь Юлия приехала к отцу в Солсбери 3 марта этого года, чтобы отметить годовщину смерти Александра. На следующий день они посетили торговый центр, сходили на кладбище, посидели в пабе, пообедали в ресторане. Вечером, в четверть пятого, их обоих нашли на скамейке в центре города без сознания. Оба госпитализированы и с тех пор остаются в коме.

По данным британского следствия, отец и дочь отравлены нервнопаралитическим веществом неизвестного происхождения. Впрочем, в Лондоне почти не сомневаются, что происхождение у вещества российское. Британские эксперты считают, что это бинарное (такое, которое хранится и транспортируется в виде двух безвредных субстанций, а ядовитым становится после их смешивания) отравляющее вещество класса «Новичок», оно разработано в СССР, формула его засекречена в России, больше ему неоткуда было попасть в Солсбери.

Кроме отца и дочери пострадал полицейский, который первым прибыл на место происшествия и осматривал квартиру Скрипаля. К медикам обратились с симптомами отравления ещё 21 житель Солсбери. В городе несут убытки торговые сети и рестораны, потому что люди напуганы и уже десять дней стараются ими не пользоваться. И весь этот ущерб должен компенсировать тот, кто отравил Скрипалей, так считают англичане. Британцы сделали вывод, что ответить должна Россия.

Отравление Скрипалей и ещё 22 человек – это либо «прямое действие со стороны Российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами ядовитого вещества. Так сказала в понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выдвигая ультиматум Москве. В течение 24 часов российское правительство должно было представить британскому убедительные объяснения того, что произошло в Солсбери. Российское правительство никаких объяснений представлять не стало, даже неубедительных. Оно, по сути, отправило британцев по известному адресу «настамнет». Аргументы, прозвучавшие в эфире российских государственных телеканалов, сводились к тому, что, во-первых, так ему и надо, шпиону, во-вторых, мы тут ни при чём.

«Мы так и не получили никакого официального запроса от Лондона в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, – цитируют главу МИД Сергея Лаврова российские издания. – Соединенное Королевство продолжает разыгрывать политические сцены». Лавров добавил, что у России «нет мотива» для покушения на Скрипаля, а Великобритания «грубо пытается ввести в заблуждение международное сообщество».

Посольство России сообщило, что «Москва не ответит на ультиматум Лондона, пока не получит образцы химического вещества». Лондон обещал по истечении 24 часов принять карательные меры. «Любая угроза принять карательные меры против России встретится с ответом», – объявило посольство России. В своём твиттере оно разместило цветную картинку со словами «Thank you!»: такие оно, как сказано в твитте, получает в последние дни.

Сутки, выделенные Москве на убедительный ответ, истекли в ночь со вторника на среду. Тереза Мэй созвала руководство спецслужб и министров, и полсреды они думали, что с Россией делать. Как она должна заплатить за то, что, вообще-то, можно было бы назвать и терактом. Уж во всяком случае – покушением на убийство общественно опасным способом.

«Это самое плохое, что могло произойти, если не считать войны», – так оценил массовое отравление граждан Соединённого Королевства британский дипломат Кристофер Мейер. Он припомнил России Крым и Сирию и добавил: «Это не повторение холодной войны, это нечто новое – непредсказуемое и опасное. Мы должны сыграть сильно и дать разумный ответ».

Во второй половине дня в среду сильный ответ Соединённого Королевства в адрес России был подготовлен.

«Мы были правы, дав России возможность предоставить объяснение, – цитирует SkyNews выступление Терезы Мэй. – Но их ответ показывает полное пренебрежение серьёзностью происшествия. Они не предоставили достоверных объяснений тому, как могли потерять контроль над своим нервно-паралитическим веществом. Нет никаких объяснений тому, как это вещество могло попасть на территорию Соединённого Королевства. Нет и объяснений тому, почему, вопреки международному праву, у России есть незадекларированная программа по химическому оружию. Российское государство виновно в покушении на господина Скрипаля и его дочь и угрозе жизни других граждан в Солсбери, включая сержанта Ника Бейли, и иного вывода тут сделать нельзя. Это означает незаконное применение силы российским государством на территории Соединённого Королевства. Произошло это на фоне устоявшейся модели агрессивного поведения России в Европе и за её пределами. И поэтому ответ должен быть полноценным и надёжным».

И дальше Тереза Мэй назвала те меры, из которых будет состоять ответ, подчеркнув при этом, что полное прекращение диалога было бы не в национальных интересах Великобритании : «Но после таких чудовищных действий против нашей страны отношения не могут остаться прежними».

В ответ Великобритания предпримет «немедленные действия по демонтажу всей российской шпионской сети» на своей территории. Россияне будут подвергаться ещё более тщательным проверкам при получении британских виз и пересечении границы. «Мы полностью разрушим возможности российской разведки», – добавила Мэй. Для этого полиция получит больше полномочий для немедленного задержания тех, кто подозревается в шпионаже, таких полномочий, какие раньше она имела «только в отношении подозреваемых в терроризме».

Все контакты на высшем уровне между Лондоном и Москвой приостанавливаются. В том числе, отменён визит главы российского МИД Сергея Лаврова. А «министры и члены королевской семьи не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу в России». 

В течение недели 23 российских дипломата должны покинуть Соединённое Королевство. «Это самая большая высылка за более чем тридцать лет», – отметила Мэй.

Государственные активы России будут заморожены, если у британских властей появятся «доказательства того, что они используются во вред жизни или имуществу граждан или жителей Великобритании». Все возможности британских правоохранительных органов будут применены «для борьбы с коррумпированными элитами» России.

Кроме того, Великобритания намерена найти альтернативу российскому газу, чтобы «уменьшить влияние, которое Россия оказывает посредством энергетических рынков». В случае дальнейших враждебных действий со стороны Москвы Лондон оставляет за собой право ужесточать меры.

«Многие из нас с надеждой смотрели на постсоветскую Россию, мы хотели лучших отношений, – добавила Мэй. – И трагично, что президент Путин решил действовать таким образом. Но мы не будем мириться с угрозой жизни британского народа. И мы не потерпим столь грубого нарушения Россией международных обязательств. Это было не просто покушение на убийство в Солсбери, а действия, направленные против Великобритании».

Посольство России в Лондоне уже сообщило, что глава дипмиссии был вызван в Foreign Office, где его известили, что 23 дипломата объявлены «персонами нон грата». «Рассматриваем этот враждебный шаг как абсолютно неприемлемый, необоснованный и недальновидный, – ответило посольство. – Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании». В России специальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на отзыв приглашения Сергею Лаврову словами, что «он его не принимал».

Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»


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