Члены королевской семьи и британские министры проигнорируют чемпионат мира в России

Министры Великобритании и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу-2018 в России.

Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй во время выступления в британском парламенте. Она пояснила, что такое решение принято из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Также Великобритания приостанавливает двусторонние контакты с Россией и отзывает приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову. Кто-то из депутатов заявил, что Лавров «не достоин своего поста». Мэй это предположение не подтвердила. Однако на него немедленно ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она написала в своем Facebook: «Тереза, Лавров — российский министр, а не британский. И оценку ему как министру даёт Президент России. Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр Борис Джонсон» (орфография и пунктуация оригинала. – Прим. ред.).

Напомним, ранее Тереза Мэй заявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов. На то, чтобы покинуть страну, им дают неделю.