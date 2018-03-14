Члены королевской семьи и британские министры проигнорируют чемпионат мира в России
Министры Великобритании и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу-2018 в России.
Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй во время выступления в британском парламенте. Она пояснила, что такое решение принято из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Также Великобритания приостанавливает двусторонние контакты с Россией и отзывает приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову. Кто-то из депутатов заявил, что Лавров «не достоин своего поста». Мэй это предположение не подтвердила. Однако на него немедленно ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она написала в своем Facebook: «Тереза, Лавров — российский министр, а не британский. И оценку ему как министру даёт Президент России. Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр Борис Джонсон» (орфография и пунктуация оригинала. – Прим. ред.).
Напомним, ранее Тереза Мэй заявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов. На то, чтобы покинуть страну, им дают неделю.
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.