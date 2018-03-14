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14.03.2018 16:15

Штаб Путина в Петербурге: наблюдатели все-таки будут

В избирательном штабе Владимира Путина в Петербурге пояснили слова сопредседателя штаба Владимира Литвиненко. Ранее «Фонтанка» со ссылкой на него сообщала, что штаб не намерен выставлять наблюдателей на участки. 

Как объяснил заместитель руководителя штаба Георгий Мещеряков, речь шла не о наблюдателях, а о членах комиссий с совещательным голосом. «Наблюдателей мы готовим, и они будут.  А вот члены комиссии будут выставлены не на все участки», – сообщил он.  

Рранее ректор Горного говорил, что планируются члены комиссии с правом совещательного голоса от «Единой России», наблюдатели от Общественной палаты, а вот наблюдателей от штаба Путина, по словам Литвиненко, как раз выставлять не собирались.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).


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