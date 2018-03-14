Суд отказал в аресте жительницы Петербурга, обвиняемой в убийстве ребенка

Выборгский суд Петербурга не стал заключать под стражу 36-летнюю Марию Караваеву, которой предъявлено обвинение в убийстве новорожденного ребенка. Следственный комитет не предоставил никаких документов, заслуживающих внимания суда.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 14 марта следствие обратилось с ходатайством об аресте Караваевой, сославшись на то, что обвиняемая пыталась скрыть следы преступления, может продолжить криминальную деятельность, сбежать и оказать давление на свидетелей. Выборгский суд в ходатайстве отказал.

«Караваева обвиняется в совершении преступления, отнесенного уголовным законом к категории средней тяжести, имеет постоянное место жительства, двоих несовершеннолетних детей и одного малолетнего, трудоустроена, – перечислила пресс-служба основания отказа. – В обоснование своих доводов следователь не представил никаких документов, заслуживающих внимания суда».

Тело младенца нашли утром 12 марта в мусорном контейнере во дворах на проспекте Тореза. На шее был затянут женский чулок. Вечером того же дня Караваеву задержали сотрудники уголовного розыска Выборгского района. В ее квартире нашли замытые следы крови. Женщина рожала на дому.

Следственный комитет изначально возбудил уголовное дело по статье 105 УК («Убийство малолетнего»), она предусматривает лишение свободы до двадцати лет. Накануне, 13-го, дело переквалифицировано на 106-ю статью («Убийство матерью новорожденного»), санкция — до пяти лет.