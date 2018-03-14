Из Лондона высылают 23 российских дипломата. На сборы им дали неделю

23 российских дипломата будут высланы из Великобритании. На то, чтобы покинуть страну, правительство страны дает им неделю. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй на заседании парламента 14 марта.

Эти меры правительство Соединенного королевства принимает в ответ на покушение на убийство экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, организатором которого, по мнению Лондона, выступила Россия.

«После этого омерзительного акта прежние отношения уже невозможны. Мы приостановим все двусторонние контакты, убедимся, чтобы ни члены королевской семьи, ни чиновники не присутствовали на ЧМ-2018 в России», — прокомментировала Тереза Мэй.

Власти Британии намерены прервать все дипломатические контакты между странами. Будут увеличены проверки перелетов и грузов.

Кроме того, на заседании ООН Мэй будет настаивать на использовании жестких международных мер.

Высылка российских дипломатов «подорвет деятельность российской разведки» в Британии на долгие годы, подытожила Тереза Мэй.