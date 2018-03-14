ОБСЕ отправит двух финских депутатов наблюдать за выборами в России

В наблюдательной миссии ОБСЕ от Финляндии на выборы президента России 18 марта приедут финские депутаты от правительственных партий. Суоми будут представлять Илкка Канерва от "Национальной коалиции" и Киммо Кивеля от "Синего будущего". Об этом сообщает Yle.

Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по приглашению российских властей начала свою работу в РФ с начала февраля.

Всего ОБСЕ намерена отправить в нашу страну 90 наблюдателей.