Жителям Невского района в горячие краны пустили воду с бензином

Утренний душ для сотен петербуржцев сопровождался мыслями о бензоколонке. Жалобы на октановую воду сыпятся после ремонта теплосети.

К 14 марта недовольство жильцов, которые ощущают запах бензина при пользовании горячей водой, достигло редакции «Фонтанки». «Из крана идет бензин. При монтаже нового трубопровода использовали б/у трубы от топливной магистрали», – посетовали читатели с улицы Седова, 58. Они предпочли не ждать, пока стоимость кубометра горячей воды в квитанциях не начнут считать, исходя из цен на баррель нефти.

Еще четверо жителей 58-го дома подтвердили «Фонтанке», что запах действительно есть, и заметили они его как раз после того, как ГУП «ТЭК» 21 февраля закончило ремонт теплосети возле 77-го дома на Седова.

Фото: фото с gptek.spb.ru

Как сообщается на сайте предприятия, «ремонтно-восстановительным бригадам пришлось проявить виртуозное мастерство», чтобы вернуть тепло в дома. В 400-миллиметровую старую трубу просунули новую, чуть меньшего диаметра. Таким образом энергетики заменили 23 метра магистрали.

В четырнадцатиэтажном доме живут более 250 человек. Одновременно с письмами в редакцию жильцы беспокоили управляющую компанию. Начальник участка ООО «УК Евротракт» рассказал «Фонтанке», что в доме уже два раза брали пробы. Первая не выявила в воде опасных примесей. Результаты второй будут известны 15 марта.

По словам представителя «Евротракта», ГУП «ТЭК» при ремонте использовало газовую трубу, обработанную бензином. Все собеседники «Фонтанки» рассказали о запахе нефтепродуктов, и только один упомянул, что пахнет просто грязью.

Специалисты из ГУПа сегодня, 14 марта, тоже поехали на контрольную точку в этом микрорайоне для замеров. Отбор проб проводили на входе в дом, где трубы уже переходят в ведение УК.

«Результаты анализов показали, что по основным определенным показателям вода соответствует нормам СанПиН. По показателям «запах» и «нефтепродукты» превышения не обнаружено», – сообщает предприятие. Использование «бензиновой» трубы оно отрицает. Отметим, жалобы поступают от жильцов одного дома, а замененная труба питает сотни в Невском районе.