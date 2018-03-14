В Петербурге суд пересмотрит дело НКО, оштрафованного за ссылку на нежелательные организации

Петербургский Центр независимых социологических исследований, ранее признанный Минюстом иностранным агентом, обжаловал решение суда, по которому должен был заплатить штраф 50 тысяч рублей.

Как сообщили «Фонтанке» 14 марта в пресс-службе судов Северной столицы, Куйбышевский суд отменил постановление мирового судьи в отношении некоммерческой организации «Центр независимых социологических исследований». Ранее иностранного агента признали виновным по статье 20.33 КоАП РФ. Социологический центр наказали за то, что тот на своем сайте упоминал сразу два фонда из списка Минюста о нежелательных в РФ организациях — OSI Assistance Foundation и Open Society Foundation («Содействие» и «Открытое общество» Джорджа Сороса). Доступ к этим сайтам генпрокуратура запретила 12 декабря 2017 года. О наказании ЦНСИ стало известно 27 декабря. Мировой суд оштрафовал социологов на 50 000 рублей.

«Районный суд направил дело на новое рассмотрение», – отметили в пресс-службе городских судов сегодня.

Центр независимых социологических исследований (ЦНСИ) — автономная некоммерческая организация, занимающаяся академическими социальными исследованиями в России и в мире. ЦНСИ был создан в 1991 году в Санкт-Петербурге.