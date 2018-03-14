ООН согласилась провести срочное заседание по вопросу об отравлении Скрипаля

Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание, на котором обсудят отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом 14 марта сообщили в постоянном представительстве Великобритании при ООН. Встреча должна состояться в 22 часа по московскому времени. Напомним, ранее стало известно, что Великобритания требует срочно созвать заседание ООН из-за инцидента с отравлением в Солсбери. Британские СМИ сообщают, что готовится высылка российских дипломатов из страны. В эти минуты проходит заседание парламента Великобритании, на котором премьер-министр страны Тереза Мэй может объявить о мерах против России. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня заявил, что российские власти никак не связаны с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и не приемлют голословных обвинений и ультиматумов.

Справка:

Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой.

До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.