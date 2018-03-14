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14.03.2018 15:29

Фонтан в три этажа высотой пробился на Кузнецовской

Струя холодной воды под мощным напором забила на проезжей части в Московском районе Петербурга днём 14 марта. 

Водяной столб высотой в три этажа горожане заметили около 14.30 на перекрёстке проспекта Космонавтов и улицы Кузнецовской. Под холодный душ попали машины и провода. 

Как рассказали «Фонтанке» в Водоканале, течь дал пожарный гидрант диаметром 300 мм. Аварийная бригада локализовала вытекание в 15:00. 

Вчера, 13 марта, Петербург покрыли тысячи грязных озёр: улицы затопил растаявший снег. Из-за резкого потепления прорвало сразу несколько пожарных гидрантов. Аварийные бригады работали на Авиационной улице, Московском, Лермонтовском и Загородном проспектах.

 

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Еще один банк аккредитовал smart-проекты LEGENDA
Покупателям квартир в smart-комплексах «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Героев» теперь доступна выгодная ипотека от банка «Открытие».
УК «Новоселье»
01.03.2018 12:52
В пос. Новоселье открылась новая водонасосная станция и газовая котельная
Вложения в реконструкцию открывшейся насосной станции составили более 130 млн рублей. Затраты на модернизацию газовой котельной составили более 51 млн рублей. Это средства инвесторов, которые осуществляют застройку поселка Новоселье в рамках проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
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