Еще одного сторонника Навального в Петербурге оштрафовали и арестовали на 10 суток

Сторонник Навального Александр Кирпичев, задержанный накануне в Петербурге, должен заплатить 15 тысяч рублей штрафа и провести 10 суток в изоляторе за участие в «Забастовке избирателей».

Решение 14 марта озвучил Смольнинский районный суд. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе судов города, Кирпичев привлечен к ответственности за нарушение порядка проведения митинга и за сопротивление полиции. Активист, как и арестованный 13 марта на неделю Сергей Беляев, значился в списке, который якобы был составлен в центре «Э» петербургской полиции после «Забастовки избирателей» 28 января.

За участие в том же митинге 15 суток получили Дарья Мурсалимова, которая называет себя Александром Мироновым, и Екатерина Шлихта. 10 суток дали сыну бывшего ректора Консерватории Илье Гантваргу и Виктору Черкасову. Егор Рябченко за те же нарушения оштрафован на 11 тысяч рублей.

Ранее также были арестованы лидер «Открытой России» в Петербурге Андрей Пивоваров, глава штаба Навального в Северной столице Денис Михайлов и активист движения «Весна» Артем Гончаренко.