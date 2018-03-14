Наблюдателей от Путина на петербургских избирательных участках не будет

На избирательных участках в Петербурге не будет наблюдателей от кандидата Владимира Путина. Об этом 14 марта «Фонтанке» сообщил сопредседатель его избирательного штаба Владимир Литвиненко.

«Будут члены комиссии с правом совещательного голоса от «Единой России», будут наблюдатели от Общественной палаты», – отметил он. По его словам, штаб Путина не хочет ничего прятать и намерен работать честно.

В разговоре с журналистами Литвиненко добавил, что штаб Путина рассчитывает на чистые и легитимные выборы. Кроме того, он заметил, что в период кампании штаб привлек порядка 2 тысяч волонтёров, провёл встречи с представителями более 400 общественных организаций, представителей промышленных групп и молодежи.