Великобритания требует созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за отравления Скрипаля
Великобритания потребовала созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.
Об этом 14 марта сообщили в министерстве иностранных дел Великобритании. Там уточнили, что на заседании хотят обсудить отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В британском МИДе подчеркнули, что Россия так и не ответила на ультиматум, предъявленный премьер-министром страны Терезой Мэй. Напомним, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня заявил, что российские власти не имеют отношения к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и не приемлют голословных обвинений и ультиматумов.
The UK has called for an urgent meeting of the UN Security Council to update Council members on the investigation into the nerve agent attack in Salisbury. pic.twitter.com/jFQ2HA4JV0— Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) 14 марта 2018 г.
По сообщению телеканала Sky News, Великобритания готовится к высылке со своей территории российских дипломатов. Источники издания уточняют, что высылать посла РФ пока не собираются, чтобы сохранить возможности для диалога. В целом, высылка будет не столь масштабной, как самая крупная — в 1971 году. Тогда на выход с Туманного Альбиона попросили 105 советских дипсотрудников. Поводом для этого демарша послужили действия представителя торговой миссии СССР в Лондоне Олега Лялина, который сдал британцам имена нескольких агентов, работавших под видом сотрудников посольства и торгового представительства. В ответ в октябре того же года из СССР были высланы 18 граждан Великобритании.
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой.
До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.