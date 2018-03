Великобритания требует созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за отравления Скрипаля

Великобритания потребовала созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.

Об этом 14 марта сообщили в министерстве иностранных дел Великобритании. Там уточнили, что на заседании хотят обсудить отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В британском МИДе подчеркнули, что Россия так и не ответила на ультиматум, предъявленный премьер-министром страны Терезой Мэй. Напомним, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня заявил, что российские власти не имеют отношения к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и не приемлют голословных обвинений и ультиматумов.

The UK has called for an urgent meeting of the UN Security Council to update Council members on the investigation into the nerve agent attack in Salisbury. pic.twitter.com/jFQ2HA4JV0