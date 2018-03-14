Великобритания требует созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за отравления Скрипаля

Великобритания потребовала созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.

Об этом 14 марта сообщили в министерстве иностранных дел Великобритании. Там уточнили, что на заседании хотят обсудить отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В британском МИДе подчеркнули, что Россия так и не ответила на ультиматум, предъявленный премьер-министром страны Терезой Мэй. Напомним, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня заявил, что российские власти не имеют отношения к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и не приемлют голословных обвинений и ультиматумов.

The UK has called for an urgent meeting of the UN Security Council to update Council members on the investigation into the nerve agent attack in Salisbury. pic.twitter.com/jFQ2HA4JV0 — Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) 14 марта 2018 г.

По сообщению телеканала Sky News, Великобритания готовится к высылке со своей территории российских дипломатов. Источники издания уточняют, что высылать посла РФ пока не собираются, чтобы сохранить возможности для диалога. В целом, высылка будет не столь масштабной, как самая крупная — в 1971 году. Тогда на выход с Туманного Альбиона попросили 105 советских дипсотрудников. Поводом для этого демарша послужили действия представителя торговой миссии СССР в Лондоне Олега Лялина, который сдал британцам имена нескольких агентов, работавших под видом сотрудников посольства и торгового представительства. В ответ в октябре того же года из СССР были высланы 18 граждан Великобритании.