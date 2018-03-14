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Туризм
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14.03.2018 15:00

Комитет по туризму Смольного номинировали на «туристический Оскар»

Российская команда менеджеров пробилась в список финалистов европейской премии World Travel Awards. Комитет по развитию туризма администрации Петербурга — впервые в списке финалистов в номинации «Лучший в Европе руководящий Совет по туризму» (Europe's Leading City Tourist Board 2018). 

Как рассказал «Фонтанке» 14 марта руководитель комитета Андрей Мушкарев, номинантов WTA объявили 12-го числа. 

«Неудивительно, что комитет удостоился такой чести именно в этом году  — это окупается наша работа за предыдущее время. В 2017 году впервые была приняла отдельная государственная программа по развитию туризма в Санкт-Петербурге, в сентябре мы провели европейскую гала-церемонию World Travel Awards, выиграли право на проведение Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в 2019 году. Такие значительные достижения не могли быть не отмечены мировым туристским сообществом», — прокомментировал он.

Помимо «менеджерской» номинации, Петербург претендует на 3 европейские награды WTA: «Ведущее городское направление Европы», «Ведущее европейское направление для поездок на выходные» и «Ведущее круизное направление Европы».

Победителей определят в два этапа. До 20 мая продлится онлайн-голосование, затем лучших выберет жюри, состоящее из профессионалов туристической отрасли и представителей профильных СМИ. Церемония награждения состоится 30 июня в Афинах.

В прошлом году Северная столица РФ стала лауреатом World Travel Awards в номинации «Лучшее европейское городское направление 2017» в рамках европейского этапа, а также на мировом уровне в финале, получив премию «Лидирующее городское направление Мира 2017». Награды впервые вручали в России, гостей принимала Северная столица. Такое право город на Неве получил после того, как стал обладателем двух премий World Travel Awards: в номинации «Лидирующее культурно-туристическое направление Мира 2016» (World’s Leading Cultural City Destination 2016) и «Лучшее туристическое направление Европы 2015» (Europe's Leading Destination 2015).

Справка:

World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Она считается наиболее престижной наградой в области туризма и ежегодно вручается победителям в разных номинациях после того, как тысячи туристов и специалистов индустрии проголосуют за одного из кандидатов. Одними из определяющих параметров для выявления победителя являются безопасность города, развитая инфраструктура и гостиничная сеть.


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06.03.2018 16:17
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«Аэрофлот» будет лишать элитного статуса и привилегий участников программы лояльности, грубо нарушивших правила поведения при предполетном обслуживании и на борту. Накопленные мили будут аннулированы, после чего последует закрытие счета участника.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.03.2018 13:40
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