Сопредседатель штаба Путина в Петербурге: Вопрос задержания оппозиционеров слишком политизируют

Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина в Петербурге, ректор Горного университета Владимир Литвиненко прокомментировал задержания участников митинга 28 января перед выборами. Как он заявил журналистам, оценку их поведению может дать только суд, однако журналисты излишне политизируют ситуацию.

«Сразу хочу сказать, что не знаком с конкретными случаями задержания оппозиционеров. Надо спросить у Сергея Умнова (глава ГУ МВД по Петербургу и области. — Прим. ред.). Он будет завтра давать интервью. У нас некие вещи даже среди журналистов используются не по назначению. Сегодня в такие вопросы привносят политическую окраску», – заявил Литвиненко. Он привёл абстрактный пример: идут гражданин с ребёнком, полицейский и митингующий. «Вдруг последний начинает матом ругаться, оскорблять и провоцировать. Но журналисты этого не видят», – отметил ректор Горного. Он подчеркнул, что в России строят цивилизованное общество, а значит, только суд может дать оценку — хулиган человек или политический активист.

Заместитель Литвиненко в штабе Путина Георгий Мещеряков заявил, что штаб готов оказать юридическую помощь задержанным активистам, если они к ним обратятся.

Напомним, что за последние две недели были задержаны более 10 участников несогласованной акции 28 января. Большинство в преддверии выборов получили наказание в виде ареста. Якобы в Центре по борьбе с экстремизмом составлен список из фамилий 20 человек, которые должны быть задержаны до 18 марта.