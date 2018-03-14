В Киеве подписан приказ, запрещающий украинцам выступать на соревнованиях в России

Украинским спортсменам полностью запретили выступать на соревнованиях в России. О своем приказе на этот счет 14 марта сообщил в Facebook министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Чиновник напомнил, что два года назад Киев уже ограничил участие национальных спортсменов в состязаниях на территории «страны-агрессора». Оставив официальные соревнования, чемпионаты мира и Европы, Украина сказала «нет» «коммерческим соревнованиям, сомнительным частным кубкам, которые часто организуют российские бизнесмены и которые не проходят под патронатом международных федераций».

Но теперь требуются «более решительные действия», заявляет Жданов (не конкретизируя причин). Поэтому в недрах министерства и родился приказ о том, что украинские спортсмены не будут принимать участие ни в каких соревнованиях, проходящих на территории РФ.

«Хочу добавить, что соревнования в России, с оглядкой на внутреннюю и внешнюю политику этого государства, просто опасны для наших спортсменов», – добавил министр молодежи и спорта.

Он также призвал международные федерации не назначать соревнований на территории России из-за допинговых скандалов последнего времени.

Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что после анонса приказа Жданова был взломан сайт Федерации биатлона Украины. Посетители ресурса увидели на главной странице текст о «патриотизме» властей этой страны.