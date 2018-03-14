Lamborghini собирается продавать велосипеды по 20 тысяч долларов
Итальянская автомобильная марка Lamborghini и канадский производитель спортивных велосипедов Cervelo Cycles представили совместную разработку.
Триатлонный велосипед Cervelo P5X Lamborghini оформлен в фирменном желтом цвете Lamborghini и будет выпущен ограниченным тиражом в 25 штук. Стоимость новинки, как ожидается, составит около 20 тысяч долларов. В рублях это будет более 1 миллиона 137 тысяч по нынешнему курсу.
Подробности и фото — на «Водителе Петербурга».