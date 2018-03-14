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18:28 14.03.2018
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18:21
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18:05
В Петербурге официально запрещают прогулки по льду
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Президент Финляндии: Убийство Скрипаля - удар по международной безопасности
17:48
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В Москве экскаватор упал на электричку, есть пострадавшие
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Замминистра спорта РФ: Стадион в Екатеринбурге получился лучше арены «Санкт-Петербург»
17:03
Скончался режиссер «Мэри Поппинс, до свидания» Леонид Квинихидзе
16:57
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16:25
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16:15
Штаб Путина в Петербурге: наблюдатели все-таки будут
16:02
Суд отказал в аресте жительницы Петербурга, обвиняемой в убийстве ребенка
15:47
Из Лондона высылают 23 российских дипломата. На сборы им дали неделю
15:40
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Великобритания требует созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за отравления Скрипаля
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14.03.2018 14:40

Lamborghini собирается продавать велосипеды по 20 тысяч долларов

Итальянская автомобильная марка Lamborghini и канадский производитель спортивных велосипедов Cervelo Cycles представили совместную разработку.

Триатлонный велосипед Cervelo P5X Lamborghini оформлен в фирменном желтом цвете Lamborghini и будет выпущен ограниченным тиражом в 25 штук. Стоимость новинки, как ожидается, составит около 20 тысяч долларов. В рублях это будет более 1 миллиона 137 тысяч по нынешнему курсу.

Подробности и фото — на «Водителе Петербурга»


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УК «Новоселье»
29.01.2018 12:47
Строительство надземного перехода в Новоселье ведется активными темпами
По информации УК “Новоселья”, долгожданный надземный переход Красносельского шоссе начали обшивать панелями. Сдать в эксплуатацию конструкцию предполагается весной этого года. Изюминкой перехода станут современные лифты OTIS, которыми позволят пользоваться конструкцией и людям с ограниченными возможностями.
ГК «Эталон»
25.01.2018 18:46
Открыты продажи паркинга в корпусе 4.11 квартала Галактика от Эталон ЛенСпецСМУ
Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 4.11 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
ГК «Эталон»
11.01.2018 17:59
Открыты продажи паркинга в ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»
Стартовали продажи машиномест в паркинге жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» и всего в 400 метрах от Петроградской стороны
Сервис заказа такси «Максим»
30.12.2017 09:00
Как быстро уехать на такси в новогодний период
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25.12.2017 13:46
Программа BP CLUB собрала миллион участников
На многофункциональном автозаправочном комплексе ВР «Малоохтинская» в Санкт-Петербурге состоялось торжественное поздравление миллионного участника программы лояльности BP CLUB*
Компания «Арсенал-Недвижимость»
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21.12.2017 15:48
В Группе «Эталон» поздравили 9000-го покупателя с начала 2017 года
21 декабря 2017 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 9000-го покупателя с начала года. «Юбилейным» покупателем стал Охочинский Юрий Владимирович - российский певец, бархатный голос Санкт-Петербурга. Юрий Владимирович и его супруга Анна Юрьевна приобрели квартиру в ЖК «Самоцветы», расположенном в историческом центре Санкт-Петербурга – на Васильевском острове
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