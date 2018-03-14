После взрыва на Народного Ополчения 81 человек временно остался без жилья

Разрушение девятиэтажного дома на юго-западе Петербурга привело к временному выселению 26 семей. Их разместят в маневренном фонде Красносельского района, владельцы пострадавших квартир получат по 100 тысяч рублей от города.

Как сообщил «Фонтанке» глава Красносельского района Виталий Черкашин 14 марта, по состоянию на два часа дня в списке оставшихся без жилья на Народного Ополчения — 81 человек.

«Явные повреждения имеют восемь квартир на восьмом и девятом этажах парадной № 3, – уточнил глава района. – Еще четыре квартиры на седьмом этаже затронуты взрывом, хотя имеют меньшие разрушения».

По данным МЧС, еще 362 человека разъехались по родственникам.

Виталий Черкашин добавил, что в настоящее время ведется обследование не только третьей парадной, но и второй и четвертой. Ущерб от взрыва и объем необходимых работ для восстановления дома оценивает КБ ВИПС (Конструкторское бюро высотных и подземных сооружений).

Жильцы обследуемых квартир размещены в 399-й гимназии.

«К 17 часам они покинут образовательное учреждение и временно переедут в принадлежащие району квартиры и комнаты», – сообщил Черкашин.

Маневренный фонд содержит 7 квартир и 64 комнаты в коммуналках. Этого количества, считает чиновник, должно хватить, но в случае недостатка площадей помогут соседние районы.

Несущие конструкции 219-го дома, по предварительным данным, не пострадали. Целыми остались и лестничные марши, хотя некоторым жильцам, с которыми накануне беседовала «Фонтанка», так не показалось.

Из 81 человека десять — пожилые, которым нужен постоянный уход. Они поедут не в маневренный фонд, а в социальные дома.

По закону Санкт-Петербурга власти оказывают экстренную социальную помощь лицам, попавшим в чрезвычайную ситуацию. Владельцы квартир на восьмом и девятом этажах получат по 100 тысяч рублей. Сумма выплат остальным, вероятно, будет зависеть от оценки ущерба, длительности ремонта и возможности проживания. Скорее всего, за счет бюджета будет покрыт вред здоровью. В больницах находятся три человека, но только 35-летний дизайнер с девятого этажа получил тяжелые ожоги. У остальных вред здоровью пока не определен.

Вечером 13 марта в девятиэтажке на Народного Ополчения взорвался, по официальной версии, бытовой газ. Волной вынесло стены нескольких квартир, начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».