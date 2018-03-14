Эти после угонов в плен не сдавались

В Петербурге нашли тех, кто задавил сотрудника ФСБ, напал на кандидата в губернаторы, сидел за убийство, бил кастетом в лицо инспектору ДПС. Финалом стал прыжок из машины полиции в Обводный канал. Есть и такие угонщики.

«Угонный» отдел Управления уголовного розыска ГУ МВД пришел к тем, кто лишал петербуржцев дорогих им внедорожников Lexus, Toyota Land Cruiser 200 и Mazda CX-5. Ускорения оперативникам придал февральский удар кастетом в лицо сотруднику ДПС Приморского района, когда полицейский попытался задержать угонщика Land Cruiser. 14 марта троих повезут в Октябрьский суд на арест. «Фонтанка» узнала, что это самая дерзкая команда в Петербурге. Статус жертвы их не интересовал, в биографии трупы, а при задержании готовы были идти до конца.

После утренних обысков 13 марта по петербургским съемным квартирам Следственный комитет получил на руки троих подозреваемых. Все они опытные пираты, а их подвиги достойны расшифровки.

В 2007 году Ибрагим Атакуев только начал отбывать в адыгейской колонии наказание за убийство, а Гия Тчитанава уже выбрасывал петербуржцев из иномарок. Городские улицы помнят подставное ДТП, после которого кандидат в губернаторы Анна Маркова лишилась иномарки. А позже на перекрестке Королева и Сизова выхватили сумку из салона машины у бывшего офицера ФСБ, начальника СБ Минтранса по Северо-Западу Виктора Костенюка. Мужчина оказался с характером, повис на кенгурятнике их Land Cruiser. Агрессивно маневрируя, его протащили с километр, офицер погиб под колесами. Со стрельбой их пытался задержать наряд полиции, но им уже смысла не было сдаваться в плен. Задержали только через 9 месяцев, на Украине. В начале февраля 2010 года горсуд зачитал приговор за серию разбоев и гибель человека. Гия получил 9 лет колонии. Правда, тогда по документам его звали Георгий Зарандия.

Вышел Георгий-Гия в 2016 году. В это же время в Петербург прибыл освободившийся Атакуев. Встретились, познакомились. Первый – дерзкий, очень спортивный, второй – опытный, битый. По версии следствия, Гия и Ибрагим позвали в компанию настоящего мастера своего дела – 37-летнего гражданина Грузии Лашу Партсванию. Он настолько популярен в служебных базах уголовного розыска, что когда 13 марта оперативники сломали дверь в квартиру, то при виде его растерянности у них поднялось настроение.

С собой полицейские главка пригласили СОБР Росгвардии. И дело даже не в том, что сыщики знают – «если угонщик сел за руль, сам он не остановится». В уголовном розыске города уверены, что именно эта троица вечером 10 февраля изуродовала старшего лейтенанта ГИБДД Приморского района Алексея Мозалевского. Полицейский получил кастетом в лицо, когда пытался задержать угонщиков Land Cruiser. По мнению следствия, это сделал как раз Атакуев. Можно сказать, что он подтвердил это в процессе доставления в Следственный комитет Петербурга.

Такое произошло впервые за историю транспортировок задержанных. К полудню служебный микроавтобус Росгвардии с двумя сотрудниками СОБР и двумя оперативниками поворачивал с набережной Обводного канала на Лиговский проспект. Внутри еще находился Атакуев. Он сидел на полу, и его физподготовка позволила ему отменно применить нехитрый закон физики – сила равна произведению массы на ускорение. Подпрыгнув, Атакуев пробил головой боковое окно, вылетел на ходу из автомобиля и прыгнул за перила Обводного канала. Вот это была ошибка. Даже если бы там не было льда. Внизу его подняли бережно, но нервно. Тем более что он сломал ногу.

Сегодня им вменяют пару эпизодов угонов. Ожидается, что еще десяток поднесут. 14 марта в Октябрьском суде на всю эту репутацию посмотрит судья.

Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»