Кадыров поддержал «брата» Слуцкого, которого обвиняют в домогательствах

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал депутата Госдумы Слуцкого, которого несколько журналисток обвиняют в домогательствах.

Кадыров написал 14 марта в своем twitter: «Леонида Слуцкого я называю БРАТОМ. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства – полный бред. Возможно сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то – ни разу. Держись, Леонид, мы рядом» (орфография и пунктуация оригинала сохранены. — Прим. ред.).

Леонида Слуцкого я называю БРАТОМ. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства – полный бред. Возможно сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то – ни разу. Держись, Леонид, мы рядом. — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 14 марта 2018 г.