Кадыров поддержал «брата» Слуцкого, которого обвиняют в домогательствах
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал депутата Госдумы Слуцкого, которого несколько журналисток обвиняют в домогательствах.
Кадыров написал 14 марта в своем twitter: «Леонида Слуцкого я называю БРАТОМ. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства – полный бред. Возможно сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то – ни разу. Держись, Леонид, мы рядом» (орфография и пунктуация оригинала сохранены. — Прим. ред.).
Леонида Слуцкого я называю БРАТОМ. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства – полный бред. Возможно сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то – ни разу. Держись, Леонид, мы рядом.— Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 14 марта 2018 г.
Справка:
Несколько журналисток обвиняют Леонида Слуцкого в домогательствах. На поведение Слуцкого открыто пожаловались заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. В частности, Фарида Рустамова предоставила диктофонную запись, из которой следует, что парламентарий предлагал журналистке стать его любовницей и провел внутренней частью ладони по половым органам.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал журналисткам, не терпящим домогательств, сменить работу.