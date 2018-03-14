СМИ: Российские силовики закупают израильское оборудование для взлома смартфонов

Региональные управления ФСБ, Следственного комитета и МВД закупают оборудование израильской компании Cellebrite для взлома любых смартфонов.

Об этом 14 марта пишет BBC. Российским силовикам оборудование поставляют местные партнеры Cellebrite — в частности, компании «ЛАН-ПРОЕКТ» и «Судебные технологии». Например, волгоградское управление СК потратило на закупку комплекса UFED Touch2 (используется для взлома смартфонов) 800 тыс. рублей, хабаровское — 1,2 млн рублей. В 2016-м глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин официально подтвердил, что его ведомство пользуется решениями израильской компании. В частности, благодаря этому удалось вычислить контрабандистов бразильской свинины в Крыму — для этого взломали три iPhone 5 подозреваемых.

Отметим, помимо силовиков, оборудование Cellebrite закупает Сбербанк. В пресс-службе финансового учреждения пояснили BBC, что используют решения израильской компании для борьбы с вирусами на устройствах с операционной системой Android.

Разработки Cellebrite помогают взламывать любые смартфоны, после обхода блокировки с устройств можно скачивать любую информацию — фото, историю звонков, переписку. В феврале представители израильской компании заявили, что их решения позволяют взламывать любые модели iPhone — в том числе, последние. По данным Forbes, у Cellebrite заключены контракты со многими службами в США — от ФБР и ЦРУ до таможенной полиции.