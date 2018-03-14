Пять идей Стивена Хокинга. Выход есть
«Если вы чувствуете, что попали в черную дыру, не сдавайтесь. Выход есть», - сказал британский астрофизик Стивен Хокинг, один из самых известных и влиятельных популяризаторов науки в мире. И посоветовал человечеству поскорее колонизировать другие планеты. Объясняем простым языком самые главные идеи ушедшего из жизни ученого, которые изменили наше представление о Вселенной и времени.
1
«Излучение Хокинга»
Черные дыры были главным предметом научного интереса Стивена Хокинга. "Когда огромная звезда сжимается, ее гравитация становится настолько сильной, что даже свет не может больше покидать ее пределы. Область, из которой ничто не может выйти, и называется "черная дыра". А ее границы называются "горизонт событий", – объяснял Хокинг.
В центре черной дыры — сингулярность. Это когда много материи сжато в таком малом пространстве, что сила притяжения становится бесконечной. Когда-то и Вселенная была в состоянии сингулярности, а потом произошел большой взрыв и образовались галактики и все остальное, что мы знаем.
Хокинг выяснил, что черные дыры – не такие уж безнадежно черные. Они могут излучать радиацию. Дело в том, что вакуум абсолютно пуст только с точки зрения обывателя. А с точки зрения квантовой механики — это наполненное виртуальными частицами пространство. Частицы возникают из ниоткуда, причем делают это парами. Затем у частиц начинается насыщенная личная жизнь: они "разлучаются", снова "встречаются" и аннигилируют. Один из «партнеров» может упасть в черную дыру, и тогда у второй частицы не останется пары для аннигиляции. Такие "овдовевшие" частицы и образуют радиацию. Поэтому черные дыры не могут существовать вечно: упавшие в них частицы имеют отрицательную массу, черная дыра начинает сжиматься, пока не взорвется с энергией миллионов атомных бомб.
Черные дыры по-своему обращаются с информацией, которая в них провалилась. Она не теряется полностью, но получить ее обратно практически невозможно. "Если астронавт падает в черную дыру, он вернется затем во внешнюю часть Вселенной в виде радиации. Таким образом, в каком-то смысле астронавт будет переработан", – писал Хокинг.
2
Путешествия в прошлое невозможны
Однажды Стивен Хокинг экспериментально доказал, что путешествия в прошлое невозможны. Он организовал вечеринку для путешественников во времени, а объявление о ней разместил только на следующий день. На вечеринку никто не пришел.
И хорошо — потому что, если бы кто-то попытался отправиться в прошлое, само пространство и время могли быть уничтожены всплеском радиации из-за искривления континуума.
А вот в будущее попасть можно. "Мы можем быстро взлететь на ракете, преодолеть расстояние и, вернувшись на Землю, обнаружить, что все вокруг постарели или умерли", – сказал Хокинг в одном из интервью. Для этого потребуется всего лишь космический аппарат, способный достигать 98% от скорости света. Через 6 лет после старта с Земли корабль сможет развить эту скорость. В результате в нем изменится течение времени – для людей на борту оно замедлится. За время прожитых пилотами одних суток на Земле пройдет год. Вернувшись на Землю, они обнаружат, что все их знакомые и близкие состарились или умерли.
3
От чего и когда случится конец света
В ноябре 2016 года Стивен Хокинг заявил студентам в Оксфорде, что конец света произойдет в ближайшую тысячу лет в результате техногенной катастрофы. Он обозначил три сценария: ядерная война, жизнедеятельность искусственного интеллекта или генетически сконструированный вирус.
С войной и вирусом все более-менее понятно. А вот искусственный интеллект станет опасен, как только научится улучшать и воспроизводить самого себя. Мы как форма жизни будем ему уже не нужны.
4
Человечеству пора переезжать
В июне 2017 года Хокинг призвал человечество немедленно — по историческим меркам – колонизировать Марс и Луну. База на спутнике Земли должна быть обустроена в ближайшие 30 лет. На колонизацию Марса у нас есть еще 50 лет. Но стремиться в итоге надо за пределы Солнечной системы. В системе Альфа Центавра есть, по предварительным данным, годная планетка – Proxima b.
5
Наука победит религию
Хокинг был атеистом, но верил в «бога Спинозы». То есть в некий закон, по которому живет Вселенная. Ученый подписывал обращения против преподавания в школах креационизма и говорил, что наука победит религию, потому что наука — это та штука, которая работает.
А о смерти он высказался так: "Я живу с прогнозом ранней смерти последние 49 лет. Я не боюсь смерти, но и не тороплюсь умирать. Я многое хочу успеть сделать до этого. Я считаю, что мозг – это компьютер, который прекратит работу, когда выйдут из строя его компоненты. Для отработавших свое компьютеров не существует ни рая, ни загробной жизни. Это сказка тех, кто боится темноты".