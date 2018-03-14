Пять идей Стивена Хокинга. Выход есть

1 «Излучение Хокинга»



Черные дыры были главным предметом научного интереса Стивена Хокинга. "Когда огромная звезда сжимается, ее гравитация становится настолько сильной, что даже свет не может больше покидать ее пределы. Область, из которой ничто не может выйти, и называется "черная дыра". А ее границы называются "горизонт событий", – объяснял Хокинг.

В центре черной дыры — сингулярность. Это когда много материи сжато в таком малом пространстве, что сила притяжения становится бесконечной. Когда-то и Вселенная была в состоянии сингулярности, а потом произошел большой взрыв и образовались галактики и все остальное, что мы знаем.

Хокинг выяснил, что черные дыры – не такие уж безнадежно черные. Они могут излучать радиацию. Дело в том, что вакуум абсолютно пуст только с точки зрения обывателя. А с точки зрения квантовой механики — это наполненное виртуальными частицами пространство. Частицы возникают из ниоткуда, причем делают это парами. Затем у частиц начинается насыщенная личная жизнь: они "разлучаются", снова "встречаются" и аннигилируют. Один из «партнеров» может упасть в черную дыру, и тогда у второй частицы не останется пары для аннигиляции. Такие "овдовевшие" частицы и образуют радиацию. Поэтому черные дыры не могут существовать вечно: упавшие в них частицы имеют отрицательную массу, черная дыра начинает сжиматься, пока не взорвется с энергией миллионов атомных бомб.

Черные дыры по-своему обращаются с информацией, которая в них провалилась. Она не теряется полностью, но получить ее обратно практически невозможно. "Если астронавт падает в черную дыру, он вернется затем во внешнюю часть Вселенной в виде радиации. Таким образом, в каком-то смысле астронавт будет переработан", – писал Хокинг.