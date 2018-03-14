Манчини поспорил с пресс-службой «Зенита» о сестре болельщика команды

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не сошелся с пресс-службой «Зенита» в вопросе уместности разговора с журналистами о поведении Манчини в соцсетях.

Пресс-атташе «Зенита» на пресс-конференции перед предстоящим ответным матчем с «Лейпцигом» не дал журналистам задать вопрос главному тренеру Роберто Манчини о недавнем эмоциональном диалоге в Инстаграме между ним и болельщиком петербургской команды.

Как только один из журналистов начал об этом спрашивать Манчини, пресс-атташе «Зенита» Антон Макаренко прервал его и сказал, что говорить тут не о чем и что конфликт уже исчерпан. Манчини слово все-таки взял, сказав, что, по его мнению, вопрос уместен, и для Италии это нормальная практика. Однако высказываться о произошедшем все равно не стал.

Напомним, после ничейного результата матча с «Ростовом» болельщик «Зенита» Игорь Залепукин в своем инстаграме написал пост: «Манчини, иди на... (нецензурное слово)». Неожиданно сам Манчини пришёл в комментарии к этой записи и написал: «Ты и твоя сестра», послав таким образом болельщика в ответ.

Позже футбольный клуб «Зенит» отреагировал на взаимные оскорбления в Инстаграме своего болельщика и главного тренера, призвав фанатов и членов команды проявлять уважение друг к другу.