В ЖК «GreenЛандия-1» открыли два муниципальных детских сада

В корпусах 3 и 7 ЖК «GreenЛандия-1» состоялось торжественное открытие двух муниципальных детских садов.

Встроенные садики были возведены компанией Setl City и переданы в муниципальную собственность в январе 2018 года. В церемонии открытия приняли участие заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Елена Фролова и председатель комитета по образованию Ирина Федоренко. Вместе с представителями Setl City они осмотрели групповые помещения и музыкальные залы в садиках.

Детские сады рассчитаны на 240 мест совокупно. Один из них расположен во встроенных помещениях жилого дома по адресу бульвар Менделеева, 13, второй – в корпусе на Воронцовском бульваре, 6. В каждом садике Setl City полностью оборудовала игровые комнаты и музыкальные классы. Во дворах установлены яркие городки и качели, построены спортивные площадки.

Setl City

Отметим, что Setl City построила 6 детских садов в корпусах ЖК «GreenЛандия-1».

Готовится к вводу в эксплуатацию школа, рассчитанная на 1175 детей. В школе спроектирован актовый зал, библиотека с медиацентром и читальным залом, мастерские по обработке дерева и металла, помещение кулинарии и домоводства. Спортивный блок включает в себя большой и малый спортзал, а также зал для маломобильных групп учащихся.

Брокером проектов «GreenЛандия-1,2» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия - застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-82 от 30.12.2013, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations

ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-116 от 18.12.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations