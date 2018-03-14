Посольство РФ в Лондоне запросит консульский доступ к Юлии Скрипаль

Посольство России в Лондоне сегодня обратится к британским властям с требованием обеспечить консульский доступ к дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии.

Об этом 14 марта пишет «Медуза». Юлия Скрипаль является гражданкой РФ.

Ранее МИД России потребовал, чтобы власти Британии предоставили материалы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ. Но в Лондоне отказали.

Справка:

Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. Британская полиция и контрразведка рассматривают несколько вероятных причин произошедшего, среди них покушение на убийство, спонсированное государством, «попытка ложно обвинить Россию или личный спор».

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывший российский разведчик и его дочь были отравлены газом «Новичок», который производили в СССР. За это Россию ждут новые санкции. С выводом британцев уже согласились и в Госдепе.

До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.