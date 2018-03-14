На сайте Федерации биатлона Украины грустит собака после объявления о бойкоте соревнований в России

Официальный сайт Федерации биатлона Украины (ФБУ) взломан — при попытке зайти на ресурс 14 марта пользователь видит картинку с грустной собакой и текст о «патриотизме».

«Патриотизм в Украине перестал соответствовать своему определению. Патриоты теперь не те, кто мыслят и пытаются сделать что-то на благо государства, а те, кто громче всего кричат «Москаляку на гиляку». Именно последние находят поддержку у широких масс, а умные люди этим умело пользуются. Это дорога в никуда», — говорится в сообщении, размещенном на сайте. Сообщение сопровождается изображением грустной собаки.

Взломавшие портал уточняют, что текст размещен людьми, занимавшимися поддержкой сайта.

Напомним, ранее президент ФБУ, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Владимир Брынзак заявил, что страна отказывается от участия в любых турнирах, которые проводятся на территории России.