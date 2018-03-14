Финская АЭС станет вторым по дороговизне сооружением в мире

Цена третьего энергоблока АЭС "Олкилуото", согласно последним оценкам, составит 8,5 млрд евро, что делает ее одним из самых дорогих сооружений в мире. Об этом сообщает Yle.

Стоимость "Олкилуото-3" за несколько лет выросла в три раза с 3 млрд евро. Если проект будет завершен в 2019 году, то финская АЭС обойдется дороже гостиницы Marina Bay Sands в Сингапуре за 4,5 млрд евро, штаб-квартиры Apple в Калифорнии за 4 млрд евро и стадиона "Санкт-Петербург", на который потратят меньше миллиарда.

Дороже третьего энергоблока обошелся только гостиничный комплекс Abraj al-Bait в Мекке, на который выделили 12 млрд евро.

Ярмо Танхуа, исполнительный директор компании TVO, занимающейся строительством финской АЭС, уверен, что, несмотря на цену, "Олкилуото-3" станет "флагманом европейской ядерной энергетики".