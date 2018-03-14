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14.03.2018 13:33

Александр Кокорин: Мне было хорошо играть с Дзюбой, мне хорошо играть с Заболотным

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин на брифинге перед игрой Лиги Европы с «РБ Лейпциг» рассказал о взаимодействии с Антоном Заболотным и перешедшим в «Арсенал» из Тулы Артёмом Дзюбой.

Кокорин заявил, что играть с обоими нападающими ему хорошо, с Артёмом он провел больше времени на поле, а сейчас привыкает играть с Антоном. 

На вопрос об отсутствии результативности Заболотного и Себастьяна Дриусси Кокорин ответил, что не видит в этом проблемы — он ждёт, когда начнётся серия голов у Антона и Себы.


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