Александр Кокорин: Шотландцы проявили неуважение к «Зениту»

Нападающий «Зенита» перед игрой Лиги Европы с «Лейпцигом» заявил, что предыдущий соперник петербургского клуба, шотландцы из «Селтика», проявили к петербургскому клубу неуважение.

На вопрос о том, какой будет победа над «РБ Лейпциг» и станет ли она такой же легкой, как и над «Селтиком» – разгром 22 февраля со счетом 3:0 (Кокорин определил эту игру как «изикатка»), Александр ответил, что те его слова были вызваны интервью футболистов шотландского клуба, которые в обсуждении ответного матча против «Зенита» позволили себе слишком смелые высказывания.

Напомним, игра с «РБ Лейпциг» пройдет завтра на стадионе «Санкт-Петербург». Первый матч в Германии петербуржцы проиграли со счетом 2:1.