Манчини: Лунев сможет сыграть с «Лейпцигом»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини перед игрой с «Лейпцигом» прокомментировал состояние ранее травмированных игроков — вратаря Андрея Лунева и полузащитника Далера Кузяева.

«Лунев готов к матчу, решение об участии Кузяева в матче мы примем непосредственно в день игры», – подчеркнул Манчини.

Также итальянский специалист ответил на вопрос, можно ли дозаявить Оздоева или Набиуллина из-за травмы Мамманы. «Нет, период дозаявок закрыт. Надо было думать об этом раньше», – пояснил Манчини.

Напомним, Лунев получил травму на тренировке перед игрой с «Ростовом» 11 марта и был в срочном порядке заменен на Юрия Лодыгина. Эммануэль Маммана в самом начале того же матча повредил крестообразные связки. По последним данным, он пропустит минимум полгода.