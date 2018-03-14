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14.03.2018 13:02

В России готовы к ЕГЭ по китайскому языку

Китайский язык может стать пятым иностранным языком по выбору при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом 14 марта заявил глава Рособрнадзора, замглавы Минобрнауки Сергей Кравцов. 

«В 2017 году завершена трехлетняя кропотливая работа по подготовке к проведению единого государственного экзамена по китайскому языку, – отметил глава Рособрнадзора. 

«Мы готовы ввести его в систему итоговой аттестации как пятый иностранный язык по выбору»,— приводит слова Кравцова издание «Коммерсант». 

В апробации нового экзамена несколько лет назад приняли участие 3 тыс. российских школьников, в том числе 81 выпускник из Петербурга. Эксперимент был признан успешным, и теперь, после завершения разработки технологии по сдаче китайского, дело за официальным введением такого экзамена в систему ЕГЭ.

Справка:

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в России экзамен в средних учебных заведениях (школах, лицеях и гимназиях) по образовательным программам среднего общего образования. ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы. В настоящее время российские школьники при сдаче ЕГЭ имеют возможность выбора из четырех иностранных языков – английского, немецкого, французского и испанского.


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