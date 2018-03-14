Песков ответил на ультиматум Великобритании: Москва не приемлет «голословных обвинений»

Российские власти не имеют отношения к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и не приемлют голословных обвинений и ультиматумов.

Как передает Russia Today, об этом 14 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Позиция Москвы хорошо известна, позиция Москвы была доведена по дипломатическим каналам до Лондона, она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании. Москва не приемлет абсолютно голословных и не подкреплённых какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума», — приводит издание его слова.

Песков также сказал, что Россия готова сотрудничать с британскими властями, однако «не встречает взаимности со стороны британцев». Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия просила у Великобритании предоставить ей доступ к материалам по делу Скрипаля, однако получила отказ.

Пресс-секретарь Владимира Путина также добавил: «Что касается угрозы изоляции… здесь, собственно, мы надеемся, что возобладает здравый смысл и что другие страны, по крайней мере, задумываются о том, есть ли какие-то доказательства, нет, и насколько могут быть обоснованными какие-либо упрёки в адрес Москвы».

Отметим, Великобритания считает, что Россия, скорее всего, виновна в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Премьер-министр страны Тереза Мэй объявила ультиматум — Кремль должен был до 14 марта ответить на вопросы британских властей по поводу инцидента. Позицию англичан уже поддержали в США и Евросоюзе.