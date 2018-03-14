Песков ответил на ультиматум Великобритании: Москва не приемлет «голословных обвинений»
Российские власти не имеют отношения к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и не приемлют голословных обвинений и ультиматумов.
Как передает Russia Today, об этом 14 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Позиция Москвы хорошо известна, позиция Москвы была доведена по дипломатическим каналам до Лондона, она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании. Москва не приемлет абсолютно голословных и не подкреплённых какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума», — приводит издание его слова.
Песков также сказал, что Россия готова сотрудничать с британскими властями, однако «не встречает взаимности со стороны британцев». Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия просила у Великобритании предоставить ей доступ к материалам по делу Скрипаля, однако получила отказ.
Пресс-секретарь Владимира Путина также добавил: «Что касается угрозы изоляции… здесь, собственно, мы надеемся, что возобладает здравый смысл и что другие страны, по крайней мере, задумываются о том, есть ли какие-то доказательства, нет, и насколько могут быть обоснованными какие-либо упрёки в адрес Москвы».
Отметим, Великобритания считает, что Россия, скорее всего, виновна в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Премьер-министр страны Тереза Мэй объявила ультиматум — Кремль должен был до 14 марта ответить на вопросы британских властей по поводу инцидента. Позицию англичан уже поддержали в США и Евросоюзе.
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой.
До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.