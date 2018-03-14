Гидрометцентр: Нынешняя оттепель в Петербурге — случайность

Ранней весны, надежду на которую петербуржцам дала оттепель в середине марта, синоптики не ожидают. Стойкий плюс в городе наступит не раньше конца месяца.

Как рассказала «Фонтанке» 14 марта начальник сектора долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева, последние несколько дней оттепели «вклинились» в прогноз, по которому весна не наступит раньше третьей декады марта. По данным синоптиков, среднесуточная температура в первом месяце весны будет ниже нормы на 1-2 градуса. Формальным началом весны синоптики считают день, после которого температура ниже нуля грудусов не опускается — предположительно, это произойдет 28 марта.

«Сейчас наступят возвратные холода, их принесет арктический воздух. Сильных морозов не будет, но плюсовой температуры придется еще немного подождать. Весна в Петербурге будет все-таки поздней»,- рассказывает метеоролог.

Напомним, середина марта вместе с потеплением принесла в город «ледопад» и потоп — 12 марта под бомбардировку льдом, сползающим с крыш только в центре попали больше сотни машин. Уже на следующий день Петербург стал городом тысячи грязных озер.