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14.03.2018 12:44

Петербургские депутаты прервутся после выборов

Петербургский парламент установил перерыв в заседаниях. Соответствующее постановление приняли 14 марта. 

Согласно документу, на следующей неделе, после выборов 18 марта, заседания не будет. Как объяснил спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров, причина перерыва — вовсе не празднование победы отдельных кандидатов на выборах. «Мы традиционно это делаем в связи с регламентными процедурами», – сообщил глава парламента. 

Постановление поддержали 47 депутатов. Трое — воздержались.


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