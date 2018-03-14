Петербургские депутаты прервутся после выборов

Согласно документу, на следующей неделе, после выборов 18 марта, заседания не будет. Как объяснил спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров, причина перерыва — вовсе не празднование победы отдельных кандидатов на выборах. «Мы традиционно это делаем в связи с регламентными процедурами», – сообщил глава парламента.

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