Петербургские депутаты прервутся после выборов
Петербургский парламент установил перерыв в заседаниях. Соответствующее постановление приняли 14 марта.
Согласно документу, на следующей неделе, после выборов 18 марта, заседания не будет. Как объяснил спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров, причина перерыва — вовсе не празднование победы отдельных кандидатов на выборах. «Мы традиционно это делаем в связи с регламентными процедурами», – сообщил глава парламента.
Постановление поддержали 47 депутатов. Трое — воздержались.