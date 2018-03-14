Чиновники приготовились отражать хакерские атаки в день выборов

Роскомнадзор готовится к выборам президента России. Как сообщили в ведомстве 14 марта, ведомство провело в регионах тренировки, отрабатывая сценарии различных ЧП, включая хакерские атаки.

«Проведены тренировки по отработке действий специалистов в условиях нештатных ситуаций, таких как пропадание электропитания, отключение телефонной связи и каналов передачи данных ГАС «Выборы», атак на портал видеотрансляции, на телефонные номера избирательных комиссий и другие», – говорится в релизе регулятора.

Роскомнадзор также обещает в период с 16 по 20 марта обеспечить круглосуточный контроль всех каналов связи, используемых при голосовании.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта.