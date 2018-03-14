ЖК Северная долина аккредитован еще одним банком

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и банк «ДельтаКредит» (Группа Societe Generale) подписали соглашение о сотрудничестве в области ипотечного кредитования.

В рамках соглашения «Главстрой-СПб» и «ДельтаКредит» ставка по кредиту составляет от 9,75% годовых (данная ставка действительна при залоге приобратаемой недвижимости и первоначальном взносе от 50%). Минимальный размер первоначального взноса – от 15% от стоимости приобретаемого жилья. Срок кредита – от 1 года до 25 лет. Минимальная сумма кредита от 300 тыс. рублей. Заемщиками могут выступать наемные работники, а также индивидуальные предприниматели и собственники бизнеса.

Подробнее об условиях ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.deltacredit.ru/mortgage-credit/novostrojka/

На сегодняшний день в ЖК «Северная долина» в продаже находится более 2000 квартир. Их площадь варьируется от 23 до 89 кв. м. Предложение включает студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с различными планировочными решениями. Покупатели могут выбрать «классику» или популярный евроформат с просторной кухню-гостиной и компактными спальнями. Все жилье имеет улучшенную отделку. Средняя стоимость квадратного метра – 80 тыс. рублей.

Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой-СПб»:

– По итогам 2017 года в жилом комплексе «Северная долина» более 55% сделок было совершено с привлечением заемных средств. Учитывая спрос и возможности наших клиентов, мы постоянно работаем над совершенствованием условий действующих программ и расширяем пул банков-партнеров. Большой выбор ипотечных предложений позволяет расширить возможности покупки и сделать жилье в объектах «Главстрой-СПб» еще более доступным.

Ирина Илясова, региональный директор банка «ДельтаКредит» по СЗФО:

– Мы рады возможности предложить клиентам «Главстрой-СПб» оценить преимущества ипотечных программ нашего банка. Выбор квартиры от надежного застройщика и оформление кредита в специализированном ипотечном банке, безусловно, является гарантом комфорта клиента на всем протяжении процесса покупки жилья, что является приоритетом для «ДельтаКредит».

АО «КБ ДельтаКредит» Генеральная Лицензия ЦБ РФ 3338 от 21.01.2015г.

Справка о компании «Главстрой-СПб»

Район "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.