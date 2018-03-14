Антимонопольщики заступились за ларьки у метро

Желание Смольного отодвинуть ларьки от метро на 100 метров — это наступление на малый бизнес. Такое мнение высказал на пресс-конференции глава петербургского УФАС Вадим Владимиров 14 марта.

«Это делается под предлогом борьбы за безопасность. Но почему 50 метров — это опасно, а 100 — нет? <...> Почему цветами торговать безопасно, а булками нет?» – поинтересовался он. По его словам, проект постановления правительства разработан «без оглядки на малый бизнес», который считают «в лучшем случае спекулянтами, а в худшем — врагом экономики». При этом на данный момент УФАС не видит в проекте признаков нарушения антимонопольного законодательства. «Но если поискать, то найдем», – добавил Владимиров.

Напомним, о намерении Смольного очистить станции метро от ларьков и павильонов стало известно в конце сентября. В соответствии с первой версией изменений, под запрет должна была попасть любая торговля в радиусе 100 метров от вестибюлей. Сейчас запретная зона насчитывает лишь 50 метров, причем на киоски с газетами, билетами и цветами правило не распространяется — они могут стоять хоть вплотную. Позднее власти пообещали сохранить эти льготы. Но окончательная версия пока не утверждена.