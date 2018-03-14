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14.03.2018 12:21

В «YE’S на Социалистической» раскупили больше половины апартаментов

В «YE’S на Социалистической» раскупили больше половины апартаментов
ГК "Пионер"

ГК «Пионер» реализовала свыше 50% апартаментов в строящемся апарт-отеле YE’S на Социалистической улице. 

Самыми популярными стали номера категорий Studio и Standard площадью от 19 до 26,5 кв. м. Апартаменты с полной отделкой, меблировкой, встроенной бытовой техникой, сантехникой, текстилем, выбрали более 75% клиентов. Такая тенденция спроса обусловлена высокой привлекательностью этого типа юнитов для инвестиционных целей. Приобретение на начальном этапе строительства компактных, полностью оснащенных апартаментов представляет большой интерес для частных инвесторов. 

Региональная принадлежность покупателей недвижимости в апарт-отеле YE’S на Социалистической улице включает представителей из всех федеральных округов России. Подавляющее большинство – свыше 70% – жители Санкт-Петербурга. Помимо петербуржцев в общей структуре клиентов – жители Москвы и Московской области (около 6%) и Ленинградской области (4%). Зарубежные покупатели из Израиля, Латвии, Украины и Казахстана в общей сложности приобрели около 2% апартаментов. 

Напомним, группа компаний «Пионер» приступила к строительству апарт-отеля YE’S на Социалистической улице, 21 в начале 2017 года. В составе комплекса запроектировано более 1 000 апартаментов разных категорий: от студий площадью 19,3–23,9 кв. м до сьютов в 120,1 кв. м с двумя спальнями и террасой. Проектом предусмотрено создание обширной внутренней инфраструктуры. На первых этажах будут работать фитнес-зона, ресторан, торговая галерея, зона коворкинга. Архитектурный облик апарт-отеля YE’S разработан бюро «Земцов, Кондиайн и Партнеры» в сотрудничестве с японским бюро Nikken Sekkei. Ввод комплекса запланирован на I квартал 2020 года. 

В настоящее время на строительной площадке апарт-отеля YE’S на Социалистической улице началось возведение надземной части здания. Стоимость апартаментов начинается от 3,7 млн рублей. 

Справка о компании ГК "Пионер"

Апарт-отель YE’S на Социалистической -  застройщик ООО "Ленд Гранд", проектная декларация на сайте  http://spb.yesapart.ru/about/documents

 


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В «YE’S на Социалистической» раскупили больше половины апартаментов
ГК «Пионер» реализовала свыше 50% апартаментов в строящемся апарт-отеле YE’S на Социалистической улице
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