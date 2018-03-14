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14.03.2018 12:19

В день выборов на стрелке Васильевского острова организуют митинг в честь присоединения Крыма

Масштабный митинг-концерт 18 марта запланирован на стрелке Васильевского острова после закрытия избирательных участков. Об этом «Фонтанке» 14 марта сообщили сразу несколько собеседников в Смольном.

По словам одного из источников, организацией концерта занят комитет по культуре. Официально на мероприятии будут отмечать годовщину присоединения Крыма к России, однако неофициально праздник связывают с выборами. Планируется, что в честь этих событий споёт Василий Герелло и ряд других петербургских исполнителей. По словам одного из собеседников «Фонтанки», организовать концерт Смольный попросили в Министерстве культуры РФ. По его данным, финансирование также будет идти из столицы. 

В пресс-службе комитета по культуре нашему изданию сообщили, что не комментируют предстоящее мероприятие. «Следите за новостями на сайте», – уточнили в ведомстве. 

Отметим, что сегодня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о намерении сторонников Владимира Путина провести митинги в честь его победы на выборах. 

Добавим, что по закону о выборах агитационные мероприятия в день голосования запрещены.


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