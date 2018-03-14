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14.03.2018 11:58

Еще один банк аккредитовал два жилых комплекса от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Еще один банк аккредитовал два жилых комплекса от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ГК «Эталон»

Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка расширил список аккредитованных объектов компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), включив в программу ипотечного кредитования 13 корпусов квартала «Галактика» и ЖК «Дом на Блюхера».

По условиям ипотечной программы размер ставки зафиксирован на весь период строительства и составляет 9,5% годовых. Минимальный размер первоначального взноса составляет 15%, для зарплатных клиентов банка уменьшен до 10%. В качестве первоначального взноса можно воспользоваться средствами материнского капитала. Срок кредита от 1 года до 30 лет. Максимальная сумма кредита – 26 млн рублей. Обеспечением по кредиту до регистрации объекта является залог прав требования. Одновременно с получением права собственности регистрируется залог в пользу банка.

С условиями ипотечного кредитования объектов можно ознакомиться на сайте https://www.raiffeisen.ru

Справка о  квартале «Галактика»:

Квартал «Галактика» – крупный проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге, строящийся на территории сразу двух районов: Адмиралтейского и Московского. В пешей доступности находятся сразу три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки территории в составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов.

Справка о ЖК «Дом на Блюхера»:

«Дом на Блюхера» строится в одном из благоприятных для проживания районов Санкт-Петербурга – Калининском, по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4. Жилой комплекс представляет собой 17-этажный дом S-образной формы на 1 445 квартир разной конфигурации – от студий до четырехкомнатных. Часть квартир будет сдаваться с отделкой. На первом этаже «Дома на Блюхера» будут расположены встроенные коммерческие помещения, также проектом предусмотрен пристроенный наземный семиуровневый паркинг на 382 автомобиля. Завершение строительства жилого комплекса «Дом на Блюхера» запланировано на I квартал 2020 года.

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» , застройщик застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

Квартал «Галактика» -  застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ",  проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/


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