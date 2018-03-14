Финляндия признана самой счастливой страной в мире

Финляндия отодвинула Норвегию с первого места в рейтинге самых счастливых стран 2018, который ежегодно составляется группой независимых экспертов ООН. В 2017-м финны были только на пятой строчке.

В рейтинге World Happiness Report по-прежнему доминируют страны Северной Европы. После Финляндии и Норвегии идут Дания и Исландия.

В исследовании World Happiness Report 156 стран рассматриваются по таким категориям как продолжительность жизни, социальная поддержка и уровень коррупции. В этом году в рейтинге впервые оценивалось счастье и благополучие иммигрантов.